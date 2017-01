Der Tabellenletzte hat doch aufgerüstet, das Ziel Klassenerhalt soll gelingen. Vorbild dafür ist Gols, das exakt ein Jahr davor ähnlich mies dagestanden hatte – nämlich nur drei Punkte auf der Habenseite. „In unserer Lage muss man von mehreren Baustellen sprechen“, meint Trainer Simon Knöbl. Zwei Spieler mehr hatte sich der Neo-Coach gewünscht, das Funktionärsteam rund um Obmann Werner Zwickl hat diese Wünsche vorerst erfüllt.

Jetzt liegt es an Knöbl, die zwei Neuen ins Team einzubauen. Viktor Kornaj ist kein Unbekannter. Der 32-jährige Stürmer kickte zuletzt in Langenlois. In der Saison 2004/05 war er beim SC Ritzing aktiv. In Summe ist er seit 15 Jahren in Österreich am Ball. Weitere stationen waren, unter anderem: Austria Amateure, Horn, Stadlau, Stockerau, Stripfing. Kornaj soll mit Sturm-Ass Pavol Bures ein kongeniales Angriffsduo bilden. „Im Herbst waren wir mit einer Solospitze für die Gegner zu leicht ausrechenbar“, meint Klub-Boss Zwickl.

Für das offensive Mittelfled wurde der 24-jährige Michal Grman verpflichtet. Er kommt aus Topolcany, einem slowakischen Drittligisten. Auch Grman soll rasch Fuß fassen, um die „neue“ Offensive mit Vorlagen zu füttern. „Soweit die Wunschvorstellung“, so Zwickl. Um das Team auch körperlich in Schuss zu bringen, bittet Knöbl seinen Kader schon am Freitag, 13. Jänner, zum Auftakt. Um eben diesen Kader noch besser und breiter aufzustellen, übersiedelt Youngster Kevin Kurccsics von Frauenkirchen nach Tadten. Lukas Haider hingegen wechselt leihweise bis Sommer zu Tabellenführer Wallern.