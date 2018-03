Die Partie der Neusiedler gegen Ebreichsdorf fällt definitiv unter die Kategorie unglücklich. Nach 20 Minuten musste Innenverteidiger Patrik Gregora mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden, eine Viertelstunde später stand der NSC auch ohne den zweiten zentralen Abwehrspieler da.

Improvisieren gegen die Austria Amateure

Roman Christ sah nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. „Ärgerlich, weil die erste Gelbe mehr als hart war“, so Manager Lukas Stranz. Auf der anderen Seite kam Ebreichsdorfs Alexander Ibser nach einem rüden Foul an NSC-Kapitän Patrick Kienzl ohne Verwarnung davon, dabei war dieses Vergehen zumindest „dunkelgelb“. Dass man das Spiel, bei dem man lange Zeit in Unterzahl war, letztlich 0:2 verlor, ist natürlich bitter für die Grün-Weißen, die aber dennoch Mut schöpfen.

„Weil die Leistung dennoch in Ordnung war. Speziell kämpferisch kann man niemandem etwas vorwerfen, da hat jeder bis zum Schluss alles gegeben“, so Stranz. Für das Spiel gegen die Austria Amateure sind nun beide Innenverteidiger nicht verfügbar, Trainer Gerhard Gmasz ist also zum Improvisieren gezwungen.