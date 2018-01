Am Silvestertag wurden in Gols wieder die Laufschuhe geschnürt, um bei recht angenehmen Bedingungen die Strecke in Angriff zu nehmen.

Die Temperaturen, verhältnismäßig weit über dem Gefrierpunkt, waren eine gute Unterstützung, um erfolgreich die Runden drehen zu können und persönliche Top-Zeiten zu erreichen. Viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen fanden sich ein, um bei diesem Event zum Jahresabschluss dabei sein zu können. Auch der Bezirk war logischerweise mit einem großen Aufgebot vertreten – und das auch äußerst erfolgreich.

So setzte sich etwa Johannes Heindl in der allgemeinen Klasse durch. Der Hoadläufer verwies Rainer Pittnauer und Klaus Carhaun (jeweils LTC Seewinkel) auf die Plätze. Somit standen hier drei Athleten auf dem Stockerl und präsentierten sich in starker Form.

LTC Seewinkel: Ivett Nagy holte Sieg

Unter den ersten Acht waren insgesamt sieben Starter aus dem Bezirk, ein ganz starker Wert. Bei den Damen konnte ebenfalls eine Teilnehmerin aus dem Bezirk glänzen. Ivett Nagy vom LTC Seewinkel holte sich dort in der Allgemeinen Klasse den Sieg ab. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Judith Regner von den Hoadläufern und Karin Hock vom LTC Seewinkel. Die ersten fünf Plätze wurden auch hier von Athletinnen aus dem Bezirk belegt.

Auch einige Kids wollten beim Laufevent dabei sein und sportelten am 31. Dezember. Hier starteten die Burschen und Mädchen aus den Bezirks-Teams und holten sich auch die Titel ab. Bei den Mädchen war es Linnea Mädl vom Lauftreff Gols und bei den Burschen triumphierte Marc Lang vom ULT Gols.

Unterm Strich bleibt ein sehr positives Resümee, der Bewerb war wieder für alle Beteiligten ein voller Erfolg.