Als Ligadritter zur Halbzeit liegt der USV Halbturn in Lauerstellung für einen Angriff auf die Aufstiegsplätze in der 1. Klasse Nord. Nur zwei Tore fehlen der Mannschaft von Jürgen Bruck auf das Spitzenduo. „Ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Unser Fitnesslevel ist hoch und wir sind bislang von schweren Verletzungen verschont geblieben“, kommentiert der Trainer die aktuelle Verfassung seines Teams.

Bei den bisherigen Testspielen trat man überwiegend gegen höherklassige Vereine an, so auch zuletzt beim 0:0 gegen Vorjahresaufsteiger Deutsch Jahndorf. „Die Partie war in Ordnung, der Wind hat das Spiel doch sehr beeinflusst“, haderte Bruck danach etwas mit der Witterung.

Für den abschließenden Test gegen Illmitz sollen jedoch alle Voraussetzungen passen. Die nahezu traditionelle Testbegegnung gegen die Mannschaft des Halbturner Trainers Franz Ziniel soll nicht nur die Vorbereitung beschließen, sondern zusätzlich als Generalprobe für den Meisterschaftsbeginn gegen Nickelsdorf dienen. „Danach sind wir trainingsmäßig schon komplett im Meisterschaftsbetrieb“, so der Betreuer.

Aufstiegsplätze bleiben weiterhin im Visier

Nichts hat sich laut dem Trainer an den Ambitionen der Halbturner geändert: „Wir arbeiten für den Aufstieg und wollen so lange wie möglich vorne mit dabei sein.“