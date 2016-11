Alle in den Schatten stellte dabei der Eisenstädter, der in Pamhagen Bundesliga-Schach spielt. Die Nummer 58 der U14-Weltrangliste konnte alle seine Spiele gewinnen und ist damit in seiner Altersklasse der beste Spieler Österreichs.Mit einer ELO-Wertung von 2317 Punkten war eigentlich Florian Mesaros als Favorit gesetzt in die siebente Runde der Meisterschaft gestartet. In der letzten Runde konnte sein Verfolger Dominik Horvath ihn in der Wertung jedoch noch abhängen. Insgesamt räumten die Schachspieler aus dem Burgenland acht von 107 möglichen Medaillen ab.