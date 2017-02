Am Wochenende fand in der Moorbekhalle Norderstedt in Hamburg das Internationale Kodokan Open Jiu Jitsu-Turnier im Ne-waza-, Duo- und Fighting-System statt.

Fuhrmann-Sisters im Doppelpack

Mit dabei war auch wieder das starke Team des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern, diesmal im Fuhrmann Doppelpack. Die beiden Schwestern, Anna und Lisa, nahmen gemeinsam an ihrem ersten großen internationalen Turnier teil. Mit Spannung wurde das Event von beiden erwartet. Doch aufgrund der letzten Ergebnisse und der aktuellen Form der beiden, gingen sie auch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in das stark besetzte Turnier.

Anna Fuhrmann musste sich im Fighting-System der Allgemeinen Klasse bis 55 Kilogramm im ersten Kampf der späteren Zweiten und WM-Fünften Cabeli Arenberg Peters aus den Niederlanden leider geschlagen geben, blieb aber in der Trostrunde ungeschlagen und erkämpfte sich somit den tollen dritten Platz und Bronze. Im Ne-waza der Klasse U21 bis 62 Kilogramm belegte sie hinter der Deutschen Pauline Gäthke Platz zwei.

Auch Schwester Lisa konnte reüssieren

Ihre Schwester Lisa musste sich in der Klasse U18 bis 57 Kilogramm im ersten Kampf der späteren Siegerin Luzie Grutke aus Deutschland geschlagen geben. Sie konnte letztendlich aber einen beachtlichen siebenten Platz erkämpfen. Trainer Ferdinand Fuhrmann war mit dem letzten Test vor der Weltmeisterschaft, die in Athen über die Bühne gehen wird, sehr zufrieden.