Bei den internationalen Kodokan Open in Hamburg war vergangene Woche auch wieder der Kampfsportclub Dragonfighters Bruckneudorf mit zwei Sportlern vertreten.

Top-Platzierung in stark besetztem Bewerb

Julia Blawisch und Luca Trott nahmen an dem Event teil und nutzten die Veranstaltung schon als Vorbereitung im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft. Blawisch, das Ausnahmetalent in den Reihen der Bruckneudorfer, ging in der Klasse U18 bis 63 Kilogramm an den Start. Mit 13 Startern aus fünf verschiedenen Ländern war ihr Bewerb allerdings stark besetzt. Doch einmal mehr zeigte Blawisch ihr Talent und belegte den hervorragenden siebten Platz.

Ideale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft

Auch ihr Teamkollege Luca Trott, der bei den Erwachsenen bis 85 Kilogramm an den Start ging, machte seine Sache gut und wurde sogar Dritter. Coach Oliver Haider ist sehr stolz auf die gezeigten Leistungen seiner Sportler und blickt zuversichtlich Richtung U18 Weltmeisterschaft in Athen im März.