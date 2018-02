Das vergangene Wochendene stand ganz im Zeichen des Kampfsports für die Dragonfighters.

Am Samstag konnten viele junge Sportler ihr Debüt bei der Österreichischen Jiu Jitsu Neulingsmeisterschaft in Pressbaum bestreiten und wurden alle mit Edelmetall belohnt. Erste Plätze gab es für Ben Louis Seo, Akosch Bayer, Amara Kanu und Lion Haide. Zweite Plätze gingen an Sophie Striz-Mikes, Stella Wolf und Logan Bettinger – und mit dem dritten Platz für Sarah Breinsberger-Remesch komplettierte man das Podium und die Medaillen.

Am Sonntag holte sich Sophie Striz-Mikes ihre zweite Medaille an diesem Wochenende. Beim burgenländischen Judo Frühjahrscup in Jennersdorf gewann sie ihre Kämpfe mit Ippon und sicherte sich die Goldene in ihrem Bewerb.

Natürlich sind auch die Trainer Claudia und Oliver Haider sowie Co-Trainerin Julia Blawisch sehr stolz auf ihre Schützlinge und freuten sich über viele tolle Leistungen und auch zahlreiche Medaillen der jungen Athleten bei den Wettkämpfen.