Vergangenes Wochenende fand in der Moorbekhalle Norderstedt in Hamburg das Internationale Kodokan Open Jiu Jitsu-Turnier im Ne-waza-, Duo- und Fighting-System statt. Mit dabei waren mit Lisa Fuhrmann und Laura Schmidt auch wieder zwei Athletinnen des Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern.

Fuhrmann war auch bei ihrem letzten Wettkampf vor der U18/21 Weltmeisterschaft in Abu Dhabi nicht zu schlagen. Sie holte sich, wie schon in der Vorwoche beim Italien Open, auch bei diesem stark besetzten Turnier in Hamburg sowohl im Fighting-, als auch im Ne waza-Bewerb jeweils souverän die Goldmedaille in der Klasse U18 bis 57 Kilogramm. Sie zeigt sich schon seit Wochen in bestechender Form und Verfassung, somit darf man auch bei der WM auf ein Top-Ergebnis hoffen. Kann Fuhrmann ihre Form konservieren, zählt sie definitiv zu den österreichischen Hoffnungen.

Ihre Vereinskollegin, Laura Schmidt, belegte bei ihrem ersten Wettkampf nach ihrer langen Verletzungspause in der Fighting-Klasse +70 Kiloramm den hervorragenden den dritten Platz und rundete so das tolle Ergebnis des JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern ab. Das Team scheint für die komemnden Aufgaben bereit und gerüstet zu sein.