Athen ist diesmal Schauplatz der Jiu Jitsu-Weltmeisterschaft in den Klassen U18 und U21. In der historisch antiken Hauptstadt Griechenlands sind auch Burgenländer dabei – sie wollen Geschichte schreiben.

Judo-Frühjahrscup — Freudenberger Dritter

Im Fighting-, Ne waza- und Duo-System werden die Kämpfe ausgetragen und die Medaillen vergeben. Bronze, Silber und Gold sind auch die Edelmetalle, die auf der -Liste der Athletinnen des JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern stehen.

Mit Lisa Fuhrmann, Anna Fuhrmann und Selina Novak stehen gleich drei junge Frauen in den Startlöchern, um für das Burgenland Medaillen zu holen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde am vergangenen Wochenende beim letzten Kadertraining nochmals richtig Gas gegeben und beim Trainingslehrgang in Pressbaum mit Top-Trainern wichtige Einheiten absolviert. Ein besonderes Highlight war sicher die Trainingssession mit dem Hollywood-Hauptdarsteller Alain Moussi (Anm.: ein Kickboxer, bekannt aus „Die Vergeltung“) aus Kanada.

Der JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern konnte zuletzt auch auf einem anderen Schauplatz – in Frauenkirchen beim Judo-Frühjahrs-Cup – reüssieren. Michael Freudenberger holte sich in der Klasse U12 bis 34 Kilogramm die Bronzemedaille. Insgesamt kämpften gleich 57 Judoka aus zehn Vereinen um Medaillen.