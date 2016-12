Auch Deutschland ist anscheinend ein guter Boden für den Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern. In Burghausen trumpften drei Athleten wieder groß auf. Beim traditionellen, internationalen Nikolausturnier im Jiu Jitsu Duo- und Fighting-System für die Altersklassen U10 bis U18 vertraten Lisa Fuhrmann, Vanessa Klinger und Lukas Schwarz das Burgenland – mit Erfolg. Denn alle drei Athleten sicherten sich ihre Medaillen. Damit war es wieder ein äußerst erfolgreiches Antreten des JJC Wallern.

Zweimal Silber durch Klinger und Schwarz

Erneut unschlagbar präsentierte sich Lisa Fuhrmann. Neben den Goldmedaillen beim „Vienna Open“ und beim „Maribor Open“ schlug sie auch in Burghausen zu und siegte erneut in ihrer Klasse U 15 bis 57 Kilogramm. Neben der „Goldenen“ Lisa Fuhrmann strahlten aber auch die beiden anderen Athleten des JJC Wallern um die Wette, denn sowohl Vanessa Klinger (Platz zwei in der Klasse U15 bis 52 Kilogramm), als auch Lukas Schwarz (Zweiter in der Klasse U 15, 66 Kilo plus) rundeten das Ergebnis ab.