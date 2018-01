Kürzlich absolvierten die BSSM-Schülerinnen Selina Novak, Anna und Lisa Fuhrmann sowie Vanessa Klinger vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern gemeinsam mit dem Österreichischen Fighting-Nationalteam ein Internationales Trainingscamp in Lund (Schweden).

Zahlreiche Highlights gleich zu Jahresbeginn

Unter der Anleitung von Internationalen Spitzentrainern, darunter Welt- und Europameister Benjamin Lah aus Slowenien, Europameister Guillaume Piquet aus Frankreich oder Colin Kist aus Holland starteten sie mit viel Schweiß ins neue Jahr 2018.

Von 3. bis 4. Februar 2018 beginnt für die Mädchen mit dem Italy Open in Bologna die Wettkampfsaison, gefolgt vom Kodokan-Open in Hamburg (10. bis 11. Februar), bei denen auch Laura Schmidt nach ihrer Verletzungspause wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen wird. Gleich darauf folgt das nächste Highlight: Von 1. bis 5. März findet mit der U18/U21-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi eines der Highlights dieses Jahres statt.