Eine der ältesten und historischen Städte der Welt war am vergangenen Wochenende Veranstaltungsort für die Jiu-Jitsu Weltmeisterschaft in den Klassen U18 und U21. Im griechischen Athen war bei dem Großereignis auch das Burgenland vertreten.

Mit geballter „Girlpower“ aufgezeigt

Mit geballter „Girlpower“, in Form von Lisa und Anna Fuhrmann sowie Selina Novak nahm der JJC „Vila Vita Pannonia“ Wallern das Projekt Weltmeisterschaft in Angriff – und die Mädls aus dem Bezirk zeigten groß auf.

Die BSSM-Schülerin Anna Fuhrmann startete in der Klasse Fighting U21 bis 49 Kilogramm mit hart erkämpften Siegen gegen die Deutsche Hannah Lux (9:5) und die Kolumbianerin Adriana Cruz Mejia (12:11) ins Turnier. Im Kampf um den Finaleinzug eliminierte sie die ehemalige Weltmeisterin Anastasia Goumaki aus Griechenland. Im Finale musste sie sich dann der Russin Diana Ruzanova knapp mit 10:8 geschlagen geben und holte sich somit den Vize-Weltmeistertitel.

Im Ne waza-System bis 49 Kilogramm verlor sie zwar ihren ersten Kampf gegen Gulbahar Madreymova aus Turkmenistan, schaffte aber mit einem Sieg gegen die Griechin Frideriki Bentsi den Einzug ins kleine Finale. Dort holte sich Fuhrmann mit einem 9:2-Sieg gegen Dinara Jumadurdyyeva aus Turkmenistan die Bronzemedaille.

Gute WM-Premiere für „Küken“ Lisa Fuhrmann

Auch Selina Novak startete mit zwei Siegen in der Klasse Fighting U21 bis 62 Kilogramm ins Turnier. Sie besiegte die Griechin Fotini Christaki vorzeitig mit „Full-Ippon“ und die Italienerin Mariapaola Fusco mit 13:12. Im Kampf um den Finaleinzug musste sie sich aber der Russin Tatiana Yaitskaya geschlagen geben und stand somit im kleinen Finale.

Dort lieferte sie sich mit Aliya Tlepova aus Kasachstan einen tollen Fight, bei dem Novak phasenweise in Führung lag. Leider musste sie sich im Finish knapp mit 10:13 geschlagen geben, was letztendlich den fünften Platz bei dieser Weltmeisterschaft bedeutete.

Auch die erst 15-jährige Lisa Fuhrmann konnte bei ihrem WM-Debüt mit tollen Leistungen überzeugen. Im Fighting U18 bis 57 Kilogramm konnte sie ihren ersten Kampf gegen die Slowenin Iva Simcic vorzeitig mit „Full Ippon“ für sich entscheiden. Nach einer Niederlage gegen die spätere Vize-Weltmeisterin Sophie Büscher aus Deutschland besiegte sie in der Trostrunde die Russin Sabina Narimanova mit 9:6.

Beim Kampf um den Einzug ins kleine Finale ging es gegen die Slowenin Lena Kostansek nach einem Unentschieden in die Verlängerung. Dort lag Fuhrmann bis kurz vor Kampfende in Führung, musste sich aber durch eine Ippon-Wertung in letzter Sekunde denkbar knapp mit 10:9 geschlagen geben und belegte somit bei ihrer WM-Premiere den guten siebenten Platz.

Auch im Newaza-System in der Klasse U18 bis 57 Kilogramm musste sich Lisa Fuhrmann nach einer Niederlage gegen die Russin Valeria Fokina und einem 7:0-Sieg gegen die Griechin Athanasia Panopoulou im Kampf um den Einzug ins kleine Finale nach einem 0:0 gegen die Kolumbianerin Stefanny Alzate Vera nur knapp geschlagen geben und holte somit ebenfalls den siebenten Platz.