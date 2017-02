Lisa Fuhrmann und Goldmedaille – das passt. Die Judoka des JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern war auch beim Event in der Steiermark nicht zu bezwingen und bestätigte erneut ihre aktuelle Überform.

Beim Internationalen Brucker Stadtturnier, das bereits zum 16. Mal stattfand, ging Fuhrmann bei den Bewerben der U16 und der U18 (jeweils bis 57 Kilogramm) an den Start. In ihrer „Paradedisziplin“, der U16, wurde sie ihrer Favoritenrolle auf beeindruckende Weise gerecht. Mit drei souveränen Siegen holte sie sich den Turniersieg und damit die Goldmedaille, die nächste in ihrer Sammlung.

Des Weiteren sicherte sich Fuhrmann auch die Silbermedaille in der U18, hier musste sie nur Michelle Kolosa aus Graz den Vortritt lassen.

Klinger wurde mit der Silbermedaille belohnt

Ihre Teamkollegin, Vanessa Klinger, zeigte ebenfalls eine tolle Leistung und belohnte sich im Bewerb der U16 bis 52 Kilogramm mit Platz zwei und der Silbermedaille.

Somit war auch das Turnier in Bruck ein guter Boden für die Judoka aus dem Bezirk. Fast schon „standesgemäß“ sicherte man sich wieder Edelmetall.