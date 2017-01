Der Herren SKC Andau schafften den perfekten Auftakt ins Jahr 2017. Der Wunsch der Spieler und der Funktionäre war es, unbedingt einen Heimsieg gegen KV Union Raiffeisen Mank zu holen – und siehe da, die Andauer machten sich selbst ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.

Man zeigte von Beginn weg eine starke Leistung, jeder einzelne Spieler rief an diesem Tag seine beste Performance ab, so dass am Ende ein souveränes und überragendes 6:2 dabei rausschaute. Dieser Heimsieg war immens wichtig für die Moral der Mannschaft, aber auch ein positives Ausrufezeichen für den Rest der Saison. Mit diesem Sieg ist man auch die rote Laterne in der Tabelle nach langer Zeit wieder los, auch das gibt sicher Aufwind.

Leithaprodersdorfer Damen ohne Chance

Nicht ganz so glücklich war hingegen der Start ins neue Jahr für die Damen des SKC Leithaprodersdorf. Auswärts bei Wiener Neustadt war für die Girls aus dem Burgenland leider so gut wie nichts zu holen und man verlor mit 2:6. Damit verpasste man auch die Möglichkeit, mit einem Sieg die Neustädter in der Tabelle zu überholen und einen Platz gut zu machen. Für das nächste Spiel ist Rehabilitation angesagt.