Die Futsal-Landesmeisterschaft wurde zu einem spannenden Finalturnier und brachte einen Überraschunssieger hervor – die NMS Neusiedl am See schlug im Endspiel den Favoriten, die NMS Theresianum Eisenstadt mit 1:0. Schon in der Gruppenphase plagten sich die Kicker aus der Landeshauptstadt mehr als sonst – mit drei knappen Siegen gelang dennoch der Einzug ins Halbfinale.

Halbfinale brachte Bezirks-Duell

Auch die Kollegen des Gymnasiums Neusiedl am See sowie des BG/BRG Mattersburg qualifizierten sich für die Halbfinalpartien. Im ersten Kreuzspiel machten die von Manuel Takacs betreuten Theresianum-Cracks mit den Mattersburgern kurzen Prozess und siegten souverän mit 3:0. Das Neusiedl-Derby entschieden die NMSler durch einen Treffer von Tobias Wisak knapp mit 1:0 und setzten sich so im Bezirks-Duell hauchdünn durch.

Das Finale war dann durch taktische Vorgaben geprägt, keiner wollte einen Fehler machen. So gab es auf beiden Seiten nur wenige Tormöglichkeiten. Das Goldtor fiel erst nach Ablauf der offiziellen Spieldauer. Der Schiedsrichter ließ einen Freistoß noch ausführen – diesen verwandelte Kapitän Matthias Wetschka zum vielumjubelten Sieg.

„Die Partie hat mir zehn Jahre meines Lebens gekostet“, jubelte Neusiedl-Coach Daniel Wind. Der Pädagoge aus Eisenstadt ist selber noch aktiv – beim ASK Klingenbach in der BVZ Burgenlandliga.

„Unser Rezept hieß ‚geduldig bleiben‘, das hat sich bezahlt gemacht“, so Wind. „Das Theresianum ist unglücklicher Zweiter, wir glücklicher Erster.“ Somit fahren die Neusiedler Kicker von 12. bis 14. März 2018 nach Steyr, um das Burgenland bei den Bundesmeisterschaften zu vertreten. Für das Bundesfinale gibt es keine konkrete Zielsetzung. „Da wollen wir wichtige Erfahrungen sammeln und das Turnier genießen. Wir haben keinen Druck“, so Wind.