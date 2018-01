Vergangenes Wochenende fanden in Oberpullendorf im Sport-Hotel-Kurz die BTV Tennis Landesmeisterschaften in der Allgemeinen Klasse und im Senioren-Bereich statt. Der Heimverein, TC Sport-Hotel-Kurz, agierte hierbei auch als Veranstalter dieses Events.

Tobias Pürrer wurde doppelter Meister

Bei den Landesmeisterschaften waren auch Spieler aus dem Bezirk dabei. Vor allem Bernhard Scheidl und Markus Slansky zeigten ihre Klasse. Die beiden Tennis-„Cracks“ vom UTC Neusiedl am See kämpften sich erfolgreich durch die ersten Runden, für Scheidl war dann im Semifinale in der Allgemeinen Klasse gegen den späteren Zweitplatzierten, Clemens Weinhandl (UTC Sportstadt Oberwart), leider Endstation, er verlor glatt mit 0:6 und 1:6.

Slansky dagegen führte der Weg im Einzel in der 35er Klasse bis ins Finale. Dort musste er sich dann aber mit dem zweiten Platz begnügen, denn gegen Peter Krtschal vom ATC Ebenfurth war kein Kraut gewachsen und Slansky verlor in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:1. Im Herren Einzel, im 55er Bewerb, kam Friedrich Brandstätter vom TC Jois auch ins Finale, musste dort aber mit 0:6 und 1:6 gegen Hannes Gamse vom TC Neufeld die Segel streichen.

Erfolgreiches Wochenende für Tobias Pürrer. Auf der Anlage seines Heimvereins feierte er, einen Tag nach seinem 18. Geburtstag, seine ersten beiden Landesmeistertitel (Einzel und Doppel)in der Allgemeinen Klasse.