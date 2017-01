Das große Kinder- und Jugendevent, die Landesmeisterschaften des Burgenländischen Tennisverbandes, ging diesmal in der BAKL-Halle in Oslip über die Bühne. Sage und schreibe 93 Teilnehmer schlugen bei diesem Turnier auf und lieferten sich tolle Partien. Mit Jakob Lehner vom TC Zurndorf schaffte es auch ein Spieler aus dem Bezirk Neusiedl ganz nach oben auf das Siegertreppchen. Mit soliden und tollen Auftritten und zwei 6:0- und 6:0-Siegen stürmte er förmlich im Eiltempo ins Finale. Dort wartete dann mit Matthias Ujvary aus Güssing ein starker Gegner, der Lehner auch Paroli bat. Doch letztendlich setzte sich Jakob Lehner durch und sicherte sich so den Sieg im U14-Bewerb.

Ungefährdet in den Gruppenspielen

Auch bei den Mädchen im U16-Turnier war es eine klare Angelegenheit, denn mit Daniela Iordache vom TC Parndorf gab es eine souveräne Siegerin. Iordache setzte sich gegen beide Gruppengegnerinnen mehr als souverän durch und belegte am Ende den überlegenen ersten Platz.

Weitere Sieger waren Luis Pinter (TC Schattendorf) im U12-Bewerb, Nick Weinhandl (TC Bad Tatzmannsdorf) im Boys U9 sowie Constantin Neubauer (UTC Bad Sauerbrunn) im Boys U10.

Aus Sicht des Nordburgenlandes verlief die Landesmeisterschaft (bis auf den Sieg von Lehner) dagegen nicht unbedingt nach Wunsch. Amelie Gindl vom TC Mönchhof schaffte es noch ins Halbfinale im U14-Bewerb, dort war aber gegen die spätere Siegerin Oswald Endstation. Bei den U9-Boys zeigte Franz Thometitsch auf. Der junge Spieler des TC Oggau spielte sich bis ins Finale vor, wo er aber die Segel streichen musste und somit den zweiten Platz holte. Die Teilnehmer zeigten bei dieser Veranstaltung ihr Talent und spielten ein starkes Tennis. Auch die Veranstalter waren zufrieden.