Der neu gegründete Verein nahm am Wettkampf in Tulln, Niederösterreich, teil. Die Burschen und Mädchen der „SUN“, Sportunion Neusiedl am See, zeigten unter insgesamt 176 Teilnehmern ihr Können. Der Wettkampf ist breitensportorientiert und stellt sich aus Leichtathletik (Weitsprung, Sprint, Weitwurf), Turnen (Kasten, Boden, Reck) und Schwimmen (Brust, Rücken,Kraul) zusammen.

„Wir sind froh über die Entwicklung“

Beim Turnen sind verschiedenste Übungen zu turnen, die in Schwierigkeitsgrade (Punkten) eingeteilt sind. Insgesamt waren 13 Kinder der SUN am Start, am Ende sprangen schon Top-Platzierungen für die Athleten heraus. Platz sieben, elf und zwölf gingen in den verschiedenen Altersgruppen auf das Konto der Neusiedler. Unter anderem gab es auch ein Abzeichen zu erkämpfen, wobei die Kids mit einmal Gold, viermal Silber und achtmal Bronze zugeschlagen haben.

Obmann Guido Pichlerbauer freute sich über die Entwicklung der letzten Jahre: „Nach mehrjähriger Arbeit im Kleinkinderturnen und Kinderturnen, freut es uns sehr, dass wir jetzt auch in der Altersgruppe von 6 bis 14 Jahren klassisches Turnen (Boden, Reck, Kasten, Trampolin) und Leichtathletik anbieten können. Wir sind sehr stolz auf die Mädchen und Burschen.“