Der Verein NEZWERK (Neusiedler Zentrum für Jugend, Freizeit und Kommunikation) und der LTC (Lauf- und Triathlon Club Seewinkel) veranstalten am Sonntag zum zweiten Mal den Neusiedler Adventlauf. Ihren Ausgang gefunden hat diese gemeinsame Idee im Projekt „Gesunde Stadt“, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Bevölkerung von Neusiedl am See zu mehr Gesundheitsbewusstsein zu sensibilisieren.

Unterstützt wird diese Initiative vom Verein für prophylaktische Gesundheitsarbeit und der Burgenländischen Gebietskrankenkasse. Im letzten Jahr verlief das Event mit 441 Teilnehmer mehr als zufriedenstellend. Doch heuer erwarten sich die Veranstalter noch mehr Teilnehmer.

Beim Adventlauf kann jeder mitmachen

Laufanfänger, erfahrene Athleten und Nachwuchsathleten sollen mit den unterschiedlichen Streckenlängen und Kategorien (Nordic Walking, Laufen für Männer, Frauen und erstmalig auch für Kinder) angesprochen und zum Mitmachen motiviert werden. Zur Belohnung für die tollen Leistungen wird es auch dieses Jahr wieder besondere Überraschungen geben. Verband und Sponsoren freuen sich auf Ihren Besuch.