Der Cross-Country-Lauf der Neuen Mittelschulen aus dem Bezirk Neusiedl ging diesmal in Gols über die Bühne. 255 Schüler aus neun verschiedenen Schulen haben teilgenommen und das gesamte Event hatte einen großen Sieger, nämlich die NMS Gols.

Die Burschen und Mädchen der Neuen Mittelschule triumphierten in so gut wie allen Klassen und sicherten sich in sieben von acht Bewerben den Sieg, teilweise auch in mehr als beeindruckender Manier. Unter der Regie des Wettkampfleiters Franz Sack liefen aber alle teilnehmenden Schüler ein super Rennen und zeigten Einsatz, Willen und vor allem Freude am Laufen. Der Cross-Country-Lauf war wieder ein voller Erfolg, sowohl für die Veranstalter, als auch für die Schulen.