Der sechste Stadlauf in Frauenkirchen, powered by Therapiezentrum am Mühlteich, war wieder ein voller Erfolg. Von Jung bis Alt liefen viele Athletinnen und Athleten mit, um sich in den verschiedenen Distanzen der Herausforderung zu stellen. Natürlich waren auch zahlreiche Teilnehmer des Bezirks am Start und ließen sich dieses Laufevent nicht entgehen.

Von den Knirpsen, über die U14 bis hin zu den Erwachsenen nahmen die Teilnehmer die verschiedenen Distanzen in Angriff.

Auch die Kleinsten waren beim Stadtlauf in Frauenkirchen dabei. Foto: BVZ | BVZ

Ein Teilnehmer des Teams der Hoadläufer Frauenkirchen konnte im Quasi-Heimrennen den Sieg erlaufen. Ludwig Birschitzky gewann im Volkslauf. Bei den Damen war Ivett Nagy eine Klasse für sich. Die Athletin des LTC Seewinkel war beim Hauptlauf über die volle Distanz (9,6 Kilometer) erfolgreich.

Ludwig Birschitzky (Hoadläufer) war stark beim Volkslauf. Foto: BVZ | BVZ

Bei den Herren landeten Christian Gartner (Hoadläufer) und Klaus Carhaun (LTC Seewinkel) auf den starken Plätzen zwei und drei. Nicht zu schlagen war hier allerdings Andreas Penias vom SV Sankt Margarethen.