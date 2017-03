Am Sonntag (2. April) findet zum nunmehr zehnten Mal der traditionelle Leuchtturmlauf statt. Nicht nur die flache Strecke und die umgebende Landschaft ziehen Laufbegeisterte an, auch die große Anzahl an Bewerben und Klassen wirkte in der Vergangenheit als Teilnehmer- und Zuschauermagnet.

Auch diesmal rechnet Veranstalter Wolfgang Gisch vom LTC Seewinkel mit einer einer tollen Zahl an Startern: „Ich gehe davon aus, dass wir wieder an die 350 Läufer begrüßen werden. Für alle Altersklassen ist eine adäquate Strecke dabei.“

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, das Organisationsteam ist voll im Plan: „Es ist alles auf Schiene, wir sind gerüstet und fiebern dem Leuchtturmlauf bereits entgegen“, so Gisch. Beim Hauptlauf kann man wieder aus drei Streckenlängen – 3,3, 6,6 oder zehn Kilometer – wählen, wobei man während des Laufs noch entscheiden kann, welche Strecke man läuft. Der Veranstalter freut sich auf ein tolles Event.