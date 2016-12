David Bauer und Thommy Kaiser kämpften in der Gruppe U12 -37kg gegen 13 weiteren Kämpfern im k.o- System. Am Ende blieben nur die beiden übrig, und mussten im Finale gegeneinander kämpfen; David Bauer gewann das Finale und Thommy Kaiser wurde Zweiter.

In der Gruppe U15 -45kg mussten die Zwillinge Alexander und Lukas Bauer gleich beim ersten Kampf gegeneinander antreten, das am Ende der regulären Kampfzeit 4:4 Unentschieden ausging, und in der Verlängerung Lukas Bauer ganz knapp für sich gewinnen konnte. Die anderen Gegner in ihrer Gruppe hatten sie teilweise sogar vor Ende der Kampfzeit mit Full Ippon besiegt. Somit erhielten sie Gold und Silber.

In der Gruppe U15 -55kg kämpfte Marco Kaiser beherzt und musste sich nur einem Gegner geschlagen geben, und erreichte den zweiten Platz.

Alexander Windberger kämpfte in seiner Gruppe U18 -66kg sehr stark, verlor den letzten Kampf nur ganz knapp, und konnte auch einen hervorragenden zweiten Platz am Podest feiern.

Ergebnis für Jiu Jitsu Shin Halbturn:

U12 -37kg 1. Platz David BAUER

2. Platz Thommy KAISER

U15 -45kg 1. Platz Lukas BAUER

2. Platz Alexander BAUER

U15 -55kg 2. Platz Marco KAISER

U18 -66kg 2. Platz Alexander WINDBERGER



Beitrag von Leserreporter Zwillingpapa