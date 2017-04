Vergangenen Sonntag war man in Podersdorf wieder auf den Beinen. Zahlreiche Läufer und Läuferinnen, von Klein bis Groß, von Jung bis Alt, nahmen an dem Event teil. Der Veranstalter, der LTC Seewinkel, war mit den Teilnehmern und dem Zuschauerandrang in Podersdorf sehr zufrieden.

Auch die Kleinen aus dem Bezirk waren top

Mit dabei waren auch viele Athletinnen und Athleten aus dem Landesnorden. So gewann etwa Ingmar Mollner vom LTC Seewinkel bei den Herren bis 30 Jahren den zehn Kilometer-Lauf, also den Hauptbewerb in seiner Klasse.

Stark war auch Rainer Fuhrmann unterwegs. Der Läufer des LTC Seewinkel wurde toller Dritter in der Klasse bis 40 Jahren. Über die 6,6 Kilometer triumphierte Susanne Vollmann vom LC Parndorf. Die Strecke bei den Junioren gewann mit Bashiir Mohamud ein Teilnehmer des Teams des UFC Podersdorf.

Bei den Jüngsten im Feld waren die Mädchen und Burschen aus dem Bezirk auch stark. So gewann etwa Sophia Stephan bei den Mädchen in der U10 den Lauf über 1000 Meter. In der selben Laufdistanz war auch Noah Vollmann vom LC Parndorf erfolgreich. In der U14 sicherte sich David Lewis vom LTC Seewinkel den Sieg.