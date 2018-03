Wolfgang Gisch, Organisator des Leuchtturmlaufs in Podersdorf, wird sich im Mai dieses Jahr seinen „Lebenstraum erfüllen“, wie er selbst sagt. Vom 14. bis 21. Mai wird er mit seinem Freund Daniel Döller – als Organisator des Austria Triathlons in Podersdorf auch kein Unbekannter in der Sportszene – nach China fliegen, um dort am „Great Wall Marathon“ teilzunehmen, wo es unter anderem auch einige Kilometer auf der berühmten Chinesischen Mauer zu absolvieren gibt.

„Im Jänner wurde ich 50, jetzt erfülle ich mir mit der Reise und dem Marathon einen lang gehegten Wunsch“, sagte Gisch zu seinem bevorstehenden Abenteuer in Asien. Der Athlet bestritt über 20 Jahre zahlreiche Triathlons und „Iron Man-Bewerbe“, absolvierte vor zwei Jahren die Extrem-Tour und hält sich immer noch mit etlichen Trainings und Laufeinheiten fit. „Sonst wäre die Teilnahme in China für mich gar nicht anzudenken, da kann man nicht unvorbereitet und untrainiert mitmachen“, so Gisch weiter.

In China erwarten den 50-Jährigen schwere Bedingungen, vor allem die tausenden Treppen und hunderte Höhenmeter verlangen den Teilnehmern alles ab. „Es sind insgesamt 5164 Stufen und viele Höhenmeter auf und neben der Chinesischen Mauer zurückzulegen. Das wird kein Honiglecken, aber Daniel und ich freuen uns schon sehr auf die Reise und den Marathon. Damit erfülle ich mir meinen Lebenstraum“, so Gisch.