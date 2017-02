Die Futsal-Landesmeisterschaften werden in der Altersklasse U14 gespielt. In einer Nord- und einer Süd-Vorrunde wurden am Sonntag die beiden jeweils besten Teams für das Landesfinale auserkoren. Dieses findet am 25. Februar in Oberpullendorf statt (14 Uhr).

Aus dem Neusiedler Bezirk dabei: Gols! Einmal mehr zeigten die Hallenkicker aus Gols, dass sie nicht zu bremsen sind. Die Mannschaft, trainiert von Hans Peter Waba, verlor kein einziges Match und sicherte sich souverän den ersten Platz.

Zweiter und damit ebenso beim Finale dabei sind die St. Georgener. Sie mussten sich nur Gols mit 0:2 geschlagen geben. Der zweite Vertreter aus dem Bezirk Neusiedl, die Spielgemeinschaft Seewinkel, konnte sich gegen die starke Konkurrenz nicht durchsetzen.