Nachdem sich Christian Russ in der Saison 2016 den österreichischen Staatsmeistertitel sicherte und in der Deutschen GNBF Meisterschaft auf Anhieb bester Europäer wurde, war die Motivation groß um einen weiteren Schritt in Richtung Weltspitze zu probieren. Im Jahr 2017 begann vielversprechend, denn beim Internationalen Natural Grand Prix in Nitra (Slowakei), erreichte der Podersdorfer in der höchsten Klasse über 175 Zentimeter den ausgezeichneten zweiten Platz.

Unterstrichen wurde dieser Erfolg, dass der aus Ungarn stammende Weltmeister bei dieser Veranstaltung nur Platz fünf erreichte. Dieser Erfolgslauf wurde bei der nächsten Internationalen Natural-Elite-Tour in Tatabanya (Ungarn) bestätigt, bei der Russ mit Platz zwei den amtierenden Weltmeister abermals auf die Plätze verwies.

Mit dieser ausgezeichneten Platzierung hat er gleichzeitig die Qualifikation für den „Natural Mr. Olympia“ bestanden, welche in Las Vegas (USA) stattfinden wird. Leider kann Russ aufgrund seiner beruflichen Karriere nicht teilnehmen. Nach diesen zwei internationalen Wettkämpfen ließ er die Saison in Österreich ausklingen, wo er wieder den Einzug ins Finale geschafft hat.

Natürlich unterlagen all diese Veranstaltungen strenger Doping-Kontrollen, die alle negativ ausfielen. Das nächste Ziel ist natürlich seine Form weiter zu verbessern, um nach einer eineinhalbjährigen Offseason Österreich sowohl national als auch international bestens zu vertreten.