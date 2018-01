Burgenlands Schwimmsportler gaben sich am Wochenende im Hallenbad Neusiedl am See ein Stelldichein. 156 Starter kämpften bei den Burgenländischen Landesmeisterschaften um Medaillen und Meisterehren.

28 Titel sammelten Neusiedls Schwimmer. Dazu kamen 30 Silber- und 28 Bronzemedaillen für die Lokalmatadore der Schwimmunion Neusiedl/See (SUNS). Herausragende Leistungen boten einmal mehr die Grabowski-Schwestern. EM-Starterin Lena Grabowski stand sieben Mal am Start und schlug sechsmal als Siegerin im Ziel an. Über 200 Meter Freistil knackte sie in der Zeit von 2:06,85 Minuten den Uralt-Juniorenrekord von Barbara Kamper aus dem Jahr 1985.

Ihre einzige Niederlage hat die 15-Jährige ihrer jüngeren Schwester Julia Grabowski zu verdanken. In einem spannenden Rennen konnte die 13-jährige Brustspezialisten am Ende doch deutlich das Schwesternduell für sich entscheiden. Und das mit neuer Jugend- und Juniorenrekordzeit von 1:15,21 Minuten. Einen weiteren Landesmeistertitel in der Allgemeinen Klasse holte Julia Gra-bowski über 200 Meter Brust.

Auch mannschaftliche Stärke war top

Bei den Herren konnte Manuel Dachs reüssieren. Viermal gelang ihm mit Platz drei der Sprung auf das Stockerl der „Großen“. Darüber hinaus gingen vier Siege in der Juniorenklasse auf sein Konto. Weitere Meistertitel in den Nachwuchsklassen erreichten die Grabowski-Schwestern, Laura Farese (Junioren), André Popadic und Noah Vollmann (beide Schüler 1). In die Medaillenränge schwammen Rubens Giurgiu, Johanna Tschida, Josef Meszaros, Livia Unterberger und David Vollmann.

„Besonders erfreulich sind die mannschaftliche Stärke und die Leistungen der jüngsten Nachwuchsschwimmer zu beurteilen“, resümierte Trainer Hans Christian Gettinger, der auf vier Staffelsiege für das Neusiedler Team verweist. Die Gesamtwertung der Damen entschied Lena Grabowski.