Oberpullendorf , Parndorf

Vergangenes Wochenende war die Halle des Sport-Hotels-Kurz in Oberpullendorf der Austragungsort des vom BTV veranstalteten Jugendcircuit. Mit dabei war auch wieder Daniela Iordache, die auch als Favoritin in der Klasse U16 an den Start ging.

Die Spielerin des TC Parndorf wurde ihrer Rolle auch gerecht und fegte nur so über ihre Gegnerinnen hinweg. Sie gewann beide Spiele klar und ohne Satzverlust und holte sich so den Sieg im Einzel. Auf den Plätzen folgten Viola Hirzberger und Anna Unger.