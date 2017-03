Bei der Ziniel-Truppe läuft es momentan ziemlich rund. Trotz einiger Ausfälle (Routinier Hannes „Hanno“ Gartner muss oft aus beruflichen Gründen passen, Andreas Wieger fällt noch aus) läuft das Werkel rund um Neo-Regisseur Vojtech Horvath schon ausgezeichnet. Am Samstag gab es eine Teambuilding-Einheit. Am Vormittag bat der Trainer zum Videostudium und zur Taktikschulung. Mittags speiste man beim Sodler-Klubwirten (der Chef persönlich hatte eingeladen) Spaghetti.

Danach wurde die Neusiedler 1b (die NSCler kamen, da die Erste parallel gegen Stadlau spielte, ohne namhafte Verstärkungen) 9:1 abgeschossen. Um für den Rückrundenauftakt bestens gerüstet zu sein, werden aber noch zwei Ernstfälle geprobt. Heute Mittwoch, gibt es ein Wiedersehen mit Ex-Legionär Juray Skripec aus Nickelsdorf (A, 19 Uhr).

Am Samstag trifft Trainer Franz Ziniel auf seinen Stammklub, den USV Halbturn. Wie oft wird in diesen beiden Partien das Leder in den neuen Tornetzen zappeln? Ein neuer Mann wurde den Illmitzer Kickern bereits vorgestellt. Johann Hebaus nimmt ab sofort als Masseur ebenfalls auf der Bank Platz.

„Ich denke schon, dass er die richtigen Öle findet, um den Spielern Beine zu machen“, so Ziniel augenzwinkernd. Um 15 Uhr will man am Hauptspielfeld (während der Vorbereitung wich man auf den gut präparierten Trainingsplatz aus) im letzten Test noch weiteres Selbstvertrauen holen.