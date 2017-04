Nur 31 Treffer erzielte Parndorf in der aktuellen Saison. Damit steht man durchschnittlich in der Ostliga da. Im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren ist die Parndorfer Elf zwar kein laues Lüfterl, aber deutlich harmlos. Im Vorjahr schoss man am Ende die zweitmeisten Tore, 2014/15 war man sogar das treffsicherste Team in der Regionalliga Ost.

Offensivmann Gerhard Karner ist derzeit verletzt, Stürmer Tobias Petritsch lässt seine Torjäger-Qualitäten nur phasenweise aufblitzen und Dragan Andric ging bislang noch nicht der Knopf auf. Er erzielte zwar zuletzt in der Landesliga einen Hattrick, in der Ostliga klappt es allerdings noch nicht nach Wunsch. Die offensive Problematik wurde in Parndorf schon in der Winterpause angesprochen, gehandelt wurde aber bewusst noch nicht.

Im Sommer könnte dies dann geschehen. „Natürlich setzen wir uns mit diesem Thema auseinander. Gut möglich, dass in der kommenden Saison ein neuer Goalgetter bei uns ist“, so Sportdirektor Andreas Hackstock.