Im Vorjahr durfte Bianca Babanitz bereits einige Erfolge feiern und kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Zu den persönlichen Highlights zählten dabei der Sieg im Wiener Springderby, die Top Ten-Platzierung bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften oder die erste Einberufung ins Nationenpreisteam. Auch auf einige erfolgsgekrönte CSI4*-Einsätze darf die Reitsportlerin zurückblicken.

Begonnen hatte das Turnierjahr fast schon traditionsgemäß mit den Indoor-Turnieren im Magna Racino, das auch heuer wieder am Programm steht.

Im Vorjahr konnte die Neusiedlerin, die in Purbach ihren Ausbildungsstall leitet, sich über die ersten Platzierungsschleifen bis zur schweren Klasse freuen. Nach dem Outdoor Opening in Ebreichsdorf peilte sie die Tour in San Giovanni/Horse Riviera Resort an, wo sie Achtungserfolge bis CSI4*-Niveau holte.

Mit dem daraus gewonnen Selbstvertrauen, wachsender Motivation und natürlich ihrem „Upgrade´s Son“, dessen Stallname Zwergi lautet, beeindruckte sie Zuschauer und Kenner.

Im Herbst durfte Bianca Babanitz gemeinsam mit ihrer „Rüschi“ in Samorin die rot-weiß-rote Fahne im Nationenpreisteam vertreten.

Beim Wiener Springderby konnte das Duo dann nach einem spannenden Stechen die Siegerrunde anführen und strahlte förmlich voller Freude an der Spitze.