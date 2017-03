NEUSIEDL - SPORTKLUB 3:3.

Die Neusiedler boten beim Heimspiel gegen den Traditionsklub aus Wien eine kämpferisch starke Leistung. „Das Tempo und der Einsatz waren gut, fußballerisch war es aber kein Highlight“, befand Trainer Manfred Wachter. Er sah eine bissige Neusiedler Elf, die zweimal einen Rückstand wettmachte und dann sogar 3:2 führte. Ein Treffer von Sascha Steinacher und ein Doppelpack von Niklas Sommerer sorgten nach 60 Minuten für die NSC-Führung, die aber nur vier Minuten hielt.

Der Wiener Sportklub erwies sich als hartnäckig und kam durch Feldmann zum 3:3-Ausgleich, an dem sich bis zum Schluss nichts mehr änderte. „Ein gerechtes Remis. Der Wermutstropfen ist aber der Ausfall von Kapitän Seywerth“, so Wachter. Neusiedls Abwehrchef zog sich in Minute 40 eine Knieverletzung zu und konnte nicht mehr weitermachen. Noch am Montag bestätigte sich der Verdacht. Seywerth zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate fehlen. Wachter: „Eine Hiobsbotschaft für uns.“

TRAISKIRCHEN - NEUSIEDL; FREITAG, 19.30 UHR.

Beim Spiel gegen Traiskirchen könnte es für Neusiedl-Stürmer Gabor Markus zu einem Comeback kommen. Und das früher als geplant. Eigentlich rechnete man mit einem Ausfall bis zum Saisonende. Der Heilungsprozess nach dem Achillessehnenriss verlief jedoch besser als angenommen. Der Offensivmann ist bereits seit drei Wochen im Training. „Es fehlt nur noch die Freigabe vom Arzt, dann steht einem Einsatz nichts mehr im Weg“, freut sich Trainer Wachter.

Daneben sollten Philipp Steiner und Julian Salamon wieder fit sein. Beide musste angeschlagen gegen den Wiener Sportklub pausieren.

Wachter erwartet in Traiskirchen ein enges Spiel, geht aber optimistisch an die Aufgabe heran: „Wir werden zu unseren Chancen kommen und müssen diese auch nutzen. Wichtig wird sein, dass wir defensiv aufpassen. Da waren wir gegen den Sportklub das eine oder andere Mal unachtsam.“ Beim Duell im Herbst gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Traiskirchen.