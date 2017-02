Wie bereits letzte Woche berichtet, legte Norbert Schweitzer überraschend vergangenen Mittwoch sein Traineramt beim SC/ESV nieder und heuerte als neuer Co-Trainer von Zoran „Zoki“ Barisic beim türkischen Erstligisten Karabükspor in der Süper Lig an. „Natürlich kam es auch für uns sehr überraschend. Er hat am Mittwochabend Kontakt zu uns aufgenommen und für uns war klar, dass wir ihn gehen lassen werden“, so Parndorfs Sportdirektor Andreas Hackstock, der aber auch rasch einen Nachfolger präsentieren konnte.

„Wir haben uns zwei Stunden lang beraten und dann entschieden, dass wir Paul Hafner von der Kampfmannschaft II wieder zur Regionalliga-Mannschaft raufziehen werden und Christian Ivantschitz (Anm.: im Herbst noch Co-Trainer von Schweitzer) den anderen Weg gehen wird. Zum Glück haben wir in Parndorf gute Strukturen und sehr gute Trainer, sodass es hier nicht große Umstellungen geben wird“, so Hackstock.

Pammer: „Das ist eine große Chance für mich“

Paul Hafner selbst las erst am Donnerstagmorgen per Whats-App, dass Norbert Schweitzer den Verein verlässt, fühlte sich über seine Beförderung aber geehrt. „Natürlich habe ich gehofft, wieder einmal Trainer der Ostliga-Mannschaft zu sein. Dass es dann so schnell geht, hätte ich mir auch nicht gedacht“, so das Parndorfer Urgestein. Immerhin befindet sich Hafner, der 2003 als Spieler kam, bereits in seiner 14. Saison im Heidebodenstadion.

Neuer Co-Trainer Hafners ist auch kein Unbekannter. Norbert Pammer ist schon seit ein paar Wochen beim Verein, sollte eigentlich als Bindeglied zwischen U14, U16 und Reserveteam fungieren und Trainings leiten. Den Wahl-Parndorfer traf die Beförderung auch sehr überraschend. „Ich wollte beim SC/ESV keine Nachwuchsmannschaft übernehmen, mehr Individualtrainings machen und Hafner bei der U16 entlasten. Außerdem wollte ich auch nicht mehr weit fahren – das war ein Mitgrund, warum ich in Parndorf angeheuert habe“, so der 37-Jährige, der nur einen Steinwurf vom Stadion entfernt wohnt. Der gebürtige Nickelsdorfer will die Möglichkeit nutzen und „viel dazulernen. Das ist eine große Chance für mich“, erklärte der ehemalige Goalgetter, der ja auch schon im Heidebodenstadion aktiv war.

Interessantes Detail am Rande: Norbert Pammer und Martin Bodor – er ist neuer Co-Trainer von Christian Ivantschitz bei der BVZ Burgenlandliga-Truppe – wurden erst im Herbst beziehungsweise Winter zum Klub gelotst, um bei diversen Nachwuchsteams auszuhelfen. „Jetzt ist das Ganze etwas schneller gegangen, als sich das alle Beteiligten wohl gedacht hatten“, lachte auch Paul Hafner.

Hafner: „Klar will sich jeder verbessern!“

Mit Platz sechs wurde nach einem Stolperstart noch ein gutes Ergebnis im Herbst. „Diese Platzierung gilt es nun im Frühjahr zu bestätigen. Klar will sich jeder verbessern. Wir haben aber auch gesagt, dass wir den Youngsters heuer eine Chance geben, sich zu beweisen und wir etwas aufbauen wollen“, so der Neo-SC/ESV-Cheftrainer. Und Hackstock ergänzte: „Jeder Spieler soll seine Einsatzzeiten bekommen, deshalb haben wir auf unsere drei Langzeitverletzten (Anm.: Gerhard Karner, Dominik Silberbauer und Hakan Yilmaz) auch nur mit einer Neuverpflichtung reagiert.“