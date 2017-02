Für die Bezirkshauptstädter stand von Donnerstag bis Sonntag ein kurzes Trainingslager auf dem Programm. Mit zwei Einheiten am Tag ging es auch intensiv zur Sache. Am Samstag wurde auch ein Vorbereitungsspiel absolviert. Und zwar gegen einen starken Gegner. Mit Györ ging es gegen einen Klub aus der zweithöchsten ungarischen Spielklasse.

„Für Györ geht es bereits diese Woche mit der Meisterschaft los. Es ist fast eine reine Profi-Truppe. Dementsprechen groß war auch die Herausforderung“, so NSC-Trainer Manfred Wachter. Seine Jungs nahmen diese Herausforderung gut an und spielten mit den Ungarn auf Augenhöhe. Am Ende verlor man zwar knapp mit 1:2, trotzdem befand Wachter: „Es war ein guter Test, in dem wir nach vier harten Einheiten vieles gut umgesetzt haben.“

Der Wermutstropfen des Spiels war der Ausfall von Stürmer Julian Salamon, der einen Schlag auf den Knöchel einstecken musste. „Salamon wird im Laufe der Woche noch untersucht. Da müssen wir jetzt abwarten. Ich gehe jedoch davon aus, dass es nicht so dramatisch ist“, hofft Wachter auf eine baldige Rückkehr seines Offensivmanns. Das Programm in dieser Woche geht streng weiter. Schon gestern nach Redaktionsschluss stand der Test gegen Mannswörth an. Am Samstag gastieren die Neusiedler dann beim Wiener Traditionsklub Simmering.