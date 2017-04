Nach dem 0:5 gegen Rapid II entschied sich der Neusiedler SC zu einer Trennung von Trainer Manfred Wachter. Ein Nachfolger wurde bereits gefunden. Gerhard Gmasz übernimmt und leitet bereits am Montag das erste Training.

„Wir hatten eigentlich bis Sommer mit Manfred Wachter geplant. Die letzten Wochen waren aber nicht einfach und das 0:5 gegen Rapid eben ein Zeitpunkt, wo wir einen Impuls setzen mussten“, so NSC-Manager Lukas Stranz zur Trennung von Coach Wachter.

Die Suche nach einem Nachfolger für Wachter war einfach. „Es war geplant, dass Gerhard Gmasz ab Sommer übernimmt und zumindest bis zu unserem 100-jährigen Jubiläum bleibt. Dass er nun schon ein paar Wochen früher kommt, ist weder eine Ideallösung für ihn noch für Wachter. Aber im Fußball trifft man nicht immer einfache Entscheidungen“, so Stranz.

Das Ziel der Neusiedler ist klar, man will in der Ostliga bleiben. Neo-Coach Gerhard Gmasz ist sich bewusst: „Das geht nur, wenn wir eine Einheit sind. Daran werden wir arbeiten.“ Mit Mannsdorf und der Vienna sind die ersten Gegner harte Brocken. „Sicher nicht einfach, aber wir werden alles in die Waagschale werfen“, so Gmasz.