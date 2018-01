Für Stürmer Julian Salamon ist seine zweite Periode in der Bezirkshauptstadt zu Ende. „Leider war sie nicht ganz so erfolgreich wie seine erste“, so Club-Manager Lukas Stranz. Der 26-Jährige Offensivmann verlässt Neusiedl und wechselt in die Wiener Stadtliga, wird dort beim Titelkandidaten Elektra spielen.

Einvernehmliche Trennung vom NSC

Der Vertrag des Offensivmanns Salamon wurde einvernehmlich aufgelöst, die Trennung lief also reibungslos über die Bühne. Salamon: „Ich glaube wir haben uns das zweite Engagement alle ein wenig anders vorgestellt, aber nichtsdestotrotz war es ein tolles Jahr mit einer super Mannschaft und ich wünsch dem Verein alles Gute , vor allem eine tolle Feier zum 100-jährigen Jubiläum. Mit Elektra will ich in die Regionalliga aufsteigen und mich längerfristig im oberen Drittel etablieren.“

Der NSC hatte eigentlich keine großen Sprünge — in Sachen Transfers — geplant. Nun war man doch zum Handeln gezwungen. „Der Kader ist ja nicht der größte und der Angriff war im Herbst wohl unser Manko. Dementsprechend haben wir nun reagiert“, so Stranz. Neusiedl testet deshalb einen ganz jungen Angreifers, der zuletzt für die A-Jugend von Union Berlin kickte. Giovanni Kotchev ist bereits seit vergangener Woche bei den Seestädtern im Training und stellte seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis.

Starker Eindruck beim ersten Testspiel

Beim Test gegen Elektra (Salamon spielte übrigens nicht) steuerte Kotchev zwei Tore zum 3:0-Sieg bei. Den dritten Treffer erzielte Maxi Wodicka. Lukas Stranz über die Qualitäten des 1,90 Meter-Hünen: „Er ist trotz seiner Größe technisch versiert, hat Zug zum Tor und ist ein Spieler, der uns trotz seines jungen Alters viel helfen könnte. Für eine Verpflichtung fehlen aber noch Formalitäen.“

Für den NSC geht es am Samstag mit einem harten Testspiel-Brocken weiter. Da gastierten Patrick Kienzl und Co. beim Sky go Erste Liga-Klub Hartberg.