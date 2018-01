Die Hafner-Elf — im Herbst offensiv hinter den Erwartungen — hat ihr System umgestellt. „Wir spielen mit zwei Stürmern, wollen mehr Zug zum Tor und natürlich auch mehr Chancen kreieren“, so Trainer Paul Hafner. Die Umsetzung klappte in den Testspielen zweimal sehr gut. Gegen Drassburg gab es ein 7:0, beim Testspiel gegen Gerasdorf (Wiener Stadtliga) trafen die Parndorfer sechs Mal, gewannen am Ende 6:3.

Den bislang stärksten Testspiel-Gegner hatte der SC/ESV am vergangenen Samstag vor der Brust. Da trafen Kapitän Thomas Jusits und Co. auf die mit vielen namhaften Spielern bestückten Stripfinger (Zweiter der 1. NÖN Landesliga). Zwar unterlag Parndorf den Stripfingern mit 0:1, dennoch war Hafner mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden: „Ganz einfach, weil wir mehr Chancen hatten. Das war schon in Ordnung, natürlich hätten wir aus der einen oder anderen Szene mehr machen können“, meinte Hafner.

Für einen Offensiven, der sich im Herbst in Parndorf nicht durchsetzen konnte, gibt es möglicherweise einen neuen Verein. Lukas Fridrikas trainiert derzeit in Dornbirn.