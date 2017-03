VIENNA - PARNDORF 5:0.

Eine Hälfte lang deutet nichts daraufhin, dass die Vienna ähnlich wie letzte Woche in Ritzing, einen Kantersieg einfährt. Parndorf stand gut, hielt dagegen und kam auch zu gefährlichen Torszenen.

Diese ließ der SC/ESV allerdings ungenutzt. „Trotzdem waren wir bis zum Gegentor auf Augenhöhe, danach ging es aber schlagartig“, meinte Trainer Paul Hafner. Die Vienna geizte dann nicht mit dem Toreschießen und war effizient. Der ehemalige Parndorfer Mensur Kurtisi traf im Doppelpack. Kostic, Schibany und Alanko fixierten bis zur 74. Minute den 5:0-Endstand.

Damit kamen die Nordburgenländer gegen die Döblinger genau so unter die Räder wie eine Woche zuvor Tabellenführer Ritzing. „Das darf uns nicht mehr passieren. Fünf Tore in 25 Minuten ist ganz bitter“, bilanzierte der Coach des SC/ESV.

PARNDORF - ADMIRA JUNIORS; FREITAG, 19 UHR:

Am Freitag haben die Parndorfer die Chance auf Wiedergutmachung. Mit den Admira Juniors kommt allerdings ein höchst unberechnbarer Gegner in das Heidebodenstadion: „Wir müssen natürlich ganz anders spielen als in der zweiten Halbzeit auf der Hohen Warte. Der Gegner ist nicht leicht einzuschätzen, weil man nicht weiß, mit welchem Personal die Admira antreten wird. Es wird definitiv keine leichte Aufgabe für uns, aber wir werden und in dieser Woche aufrichten und gut vorbereiten. Die beste Antwort auf das Vienna-Spiel ist eben ein Sieg und den peilen wir zu Hause an.“

Personell kann Paul Hafner bei der Aufstellung wieder, bis auf die Langzeitverletzten, aus dem Vollen schöpfen. Felix Wendelin war gegen die Vienna noch nicht richtig fit, saß deshalb 90 Minuten auf der Bank. Defensivmann Lukas Kircher stand verletzungsbedingt gar nicht im Kader, sollte aber für die Partie gegen die Südstädter wieder eine Option sein. Neben Rehabilitation steht auch das Ende einer Negativ-Serie auf dem Parndorfer Plan. Aus den letzten drei Partien mit den Niederösterreichern holte Parndorf lediglich einen Punkt.