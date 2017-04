Es war der 14. Oktober im vergangenen Jahr, an den sich der Parndorfer Offensiv-Allrounder Gerhard Karner länger zurückerinnern wird. Der SC/ESV besiegte zwar Traiskirchen mit 2:0, Karner zog sich dabei allerdings in der Schlussphase einen Kreuzbandriss zu. Die Folge: mehrere Monate Pause.

„Natürlich eine harte Zeit, wenn man nicht spielen kann“, blickt der 26-Jährige auf seine Leidenszeit zurück. Die ist seit Kurzem vorbei. Karner absolvierte seine Reha-Einheiten und begann rasch nach der Operation mit dem Aufbau-Training. Seit knapp einer Woche steht „Gerli“ nun wieder im Training und kann dabei fast alles mitmachen.

Karner bald zurück, Ylmaz muss warten

„Wenn alles perfekt verläuft, könnte sich ein Comeback im Mai ausgehen“, so Karner, der aber keinesfalls großes Risiko eingehen will. „Ich werde sicher nicht spielen, wenn ich nicht 100 Prozent fit bin. Wichtig ist, dass ich in der neuen Saison voll da bin.“

Ähnlich sieht dies Trainer Paul Hafner: „Logisch würde uns ein fitter Karner helfen, aber nur dann, wenn es wirklich geht.“ Und ein Kreativ-Spieler wie Karner würde den Parndorfern derzeit sicher guttun.

Während sich der Donnerskirchener bereits am Weg zurück befindet, ist für den defensiven Mittelfeldspieler Hakan Ylmaz noch Warten angesagt. Ylmaz wurde an der Leiste operiert und kann derzeit noch nicht mit der Mannschaft trainieren.