Mit dem vierten Winter-Testspiel war der Parndorfer Trainer Paul Hafner nicht wirklich zufrieden. „Wir haben zwar sehr gut begonnen, 25 Minuten das Spiel bestimmt, dann aber ein wenig den Faden verloren.“ Das drückte sich auch im Resultat aus, weil Langenrohr die Parndorfer Unachtsamkeiten eiskalt ausnutzte.

Nach 45 Minuten führte der Klub aus der NÖN Landesliga mit 2:0. Auch nach der Pause tat sich der SC/ESV lange Zeit schwer, bewies aber in der Schlussphase dann doch noch Kaltschnäuzigkeit. Emir Dilic (78.) sorgte für den Anschlusstreffer, bevor es in den letzten drei Minuten Schlag auf Schlag ging. Da netzten die Parndorfer gleich dreimal ein und sicherten sich am Ende noch einen 4:2-Sieg. Tobias Petritsch, abermals Dilic und Andreas Steinhöfer glänzten als Vollstrecker. Für Parndorf war es der dritte Sieg im vierten Vorbereitungsspiel. „Wir können es aber um einiges besser, das wissen wir“, so Hafner.

Ein Abnehmer für Malcharek ist gefunden

Die letzte personelle Akte im Winter-Transferfenster des SC/ESV Parndorf wurde am Wochenende geschlossen. Offensivmann Pavel Malcharek, im Sommer zu den Parndorfern gewechselt, verlässt das Nordburgenland in Richtung Süden. Der Angreifer wird in der Frühjahrs-Saison in der BVZ Burgenlandliga für Markt Allhau auf Torjagd gehen.