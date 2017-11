Am Wochenende setzten sich die Trainerteams – sowohl der Regionalliga als auch der BVZ Burgenlandliga – mit der sportlichen Führung in Parndorf zusammen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. „Wir haben alle Personalien besprochen und auch klar gesagt, wo wir die Hebel ansetzen müssen“, berichtete Trainer Paul Hafner.

Ein großer Punkt waren dabei auch die Legionäre. Sowohl Pavel Malcharek und Jozef Rejdovian aus der Ostliga-Mannschaft, als auch Lukas Fridrikas (pendelte zwischen Regionalliga- und Burgenlandliga-Team) haben im Herbst nicht so eingeschlagen, wie sich das die Verantwortlichen im Heidebodenstadion erhofft hatten.

Lukas Kircher verlässt Parndorf im Winter

„Natürlich hätte da mehr kommen müssen, in den nächsten Wochen soll da eine Entscheidung fallen“, so Hafner. Ein junger ungarischer Offensivspieler wurde in den letzten Tagen intensiv getestet. Anfang der Woche wurde auch ein Comeback fixiert.

Sebastian Leszkovich kehrt vom Ligarivalen und Nachbarn SC Neusiedl wieder zu seinem Stammverein zurück. „Jeder hat eine zweite Chance verdient. Er hat jetzt gesehen, wie es bei anderen Vereinen ist und kann im Frühjahr wieder voll durchstarten“, so der Parndorfer Trainer.

Allerdings gibt es auch einen unfreiwilligen Abgang zu vermelden. Rechtsfuß Lukas Kircher bat den Verein um eine Vertragsauflösung. „Er hat studiumsbedingt nur mehr wenig Zeit zum Trainieren, hat oft Seminare bis um 19 Uhr und würde so viele Einheiten verpassen. Wir danken ihm für seine Offenheit und Ehrlichkeit“, berichtete Paul Hafner.