Großartige Veränderungen standen beim NSC schon vor der Transferperiode nicht am Plan. „Die wird es auch jetzt nicht geben“, so der Sportliche Leiter Günter Gabriel. Dennoch könnte sich in den nächsten Tagen etwas beim Klub tun.

Nur bei einem Abgang wird nachbesetzt

Ein Stürmer könnte noch zum Ostliga-Klub stoßen. Allerdings nur dann, wenn einer geht. Namen wollte man beim NSC keine nennen, nur so viel, dass ein Offensivspieler der Neusiedler ein konkretes Angebot vorliegen hat und bei einem Abgang soll diese Position nachbesetzt werden.

Fix weg hingegen ist Fabian Leszkovich. Er wechselt — so wie sein Bruder Sebastian, dessen Abgang schon vor Weihnachten feststand — zum Lokalrivalen nach Parndorf und ist dort für die 1b-Mannschaft vorgesehen. Trainingsbeginn für die Neusiedler war am vergangenen Montag, wo Trainer Gerhard Gmasz einen Großteil des Kaders zur Verfügung hatte.

Der Coach selbst nutzte die Weihnachtszeit übrigens für einen Urlaub mit einem ganz besonderen Highlight. Gmasz weilte in Lissabon und besuchte dabei auch das Stadtderby zwischen Benfica und Sporting. „Das war eine ganz spezielle Atmosphäre. Eine unglaubliche Stimmung und jede Menge Emotionen. Und als dann Benfica in der letzten Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte, kochte das Stadion endgültig“, nahm Gmasz eine tolle Erfahrung mit.