Im Vorjahr waren die Parndorfer die großen Triumphatoren beim BFV-Hallenmasters. Und auch heuer zählt die Truppe von Paul Hafner am 14. Jänner 2017 wieder zu den Anwärtern auf den Pokal. Die Nordburgenländer zeigten sich zuletzt auch ganz gut in Form. Beim heimischen Turnier verpasste man noch knapp den Einzug ins Seminfinale, beim ASKÖ-Hallencup gelang der Sprung ins Finale, wo man am Ende den Mattersburg Amateuren unterlag. Und die schätzt Trainer Paul Hafner auch hoch ein:

„Logisch, dass Mattersburg ein Wort bei der Titelvergabe mitredet. Aber auch Stegersbach ist für mich ein Kandidat. Wir wollen klarerweise selbst so weit wie möglich kommen.“

Einen Probegalopp gibt es noch für die Parndorfer. Der SC/ESV wird beim Rosalienpokal in der Mattersburger Sporthalle am 6. Jänner starten.