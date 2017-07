Vergangenes Wochenende wurden in Andau am Gelände des Reitstalls Altmann die burgenländischen Landesmeisterschaften für alle Klassen ausgetragen. Ein herrliches Ambiente bei Kaiserwetter auf der Anlage des Reitclubs Andau war die Basis für ein super Turnier in Gedenken an den im Vorjahr verstorbenen Obmann Helmut Altmann.

Jedoch gab es einen Wermutstropfen bei dieser Landesmeisterschaft im Springreiten 2017. Die Teilnehmerzahl ließ zu wünschen übrig. Dazu der Turnierbeauftragte Hannes Lindl: „Es ist schade, dass zur gleichen Zeit doch etliche andere Turniere österreichweit ausgetragen wurden, bei denen es höhere Geldpreise zu gewinnen gab. Das war letztlich auch der Grund für das Ausbleiben der burgenländischen Spitzenreiter.“ Allerdings zeigte sich Lindl mit den Leistungen der Nachwuchsreiter sehr zufrieden.

Trotzdem gab es am letzten Tag dieser Meisterschaften 2017 auch einige Tränen. Denn während Anna Praunseis (Neufeld) die Pony- und Jugendklasse für sich entscheiden konnte, blieb ihre Schwester Clara Praunseis „nur“ die Bronzemedaille bei den Ponys.

Kein Meister in der Allgemeinen Klasse

„Problemkind“ wie in den Jahren zuvor war die Allgemeine Klasse. Wie bereits erwähnt, bedingt etwa durch das Fehlen von Seriensieger Franz Steinwandtner, war der Golser Gerald Beck als einziger der Topreiter am Start und hatte gleich im ersten Parcours das Pech am Wassergraben mit Balou Chin Chin K zu scheitern. Damit gibt es 2017 keinen Meister in der Allgemeinen Klasse – leider.

Als Turnierleiter fungierte erstmals Adolf Gangl, Obmann des Reitclubs Andau. Sein Resümee lautete wie folgt: „Alle Starter zeigten sich von den Bedingungen begeistert, der Parcours selbst war in einem Top-Zustand, wir haben ihn oft bewässert und gemäht. Leider ließ die Starterzahl sehr zu wünschen übrig, das stimmt schon.“