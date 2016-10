Die Witterung war nicht gerade die beste, es war richtig eisig. Besonders der kalte Wind machte den Surfern in Podersdorf zu schaffen: „Das war schon ziemlich hart. Es war richtig kalt“, so Mike Schitzhofer, heimischer Teilnehmer beim Kite-Surf-Bewerb am Neusiedler See.

Sandro Haubenwallner, Mitorganisator aus Breitenbrunn, surfte mit einer starken Performance auf Rang zwei vor Podersdorf. | BVZ, Martin Reiter

Das Event in Podersdorf kam für den Schützener selbst aber eher überraschend, denn eigentlich sollte er an einem World-Tour-Event in Ägypten teilnehmen: „Die Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt, somit war es für mich klar, dass ich in Podersdorf – meiner alten Trainingsstätte – am Bewerb teilnehmen werde.

Da bedurfte es keiner langen Überlegung.“ Schitzhofer selbst zeigte sich mit seiner Leistung durchaus zufrieden: „Beim Kicker und beim Slider habe ich noch Aufholbedarf, das ist nicht meine Spezialdisziplin. Hingegen war der Freestyle-Part durchaus in Ordnung, damit war ich zufrieden.“ Am Ende sprang ein dritter Gesamtrang heraus, das Event war ein voller Erfolg.

Haubenwallner surfte ebenfalls aufs Podest

Ein weiterer Lokalmatador, Sandro Haubenwallner aus Breitenbrun, Mitveranstalter des Events in Podersdorf, zeigte ebenfalls eine starke Leistung und landete noch vor Schitzhofer auf dem zweiten Platz. Haubenwallner lieferte generell eine souveräne und konzentrierte Performance ab und holte sich wichtige Punkte. Durch so gut wie fehlerfreie Auftritte beim Freestyle und beim Slider konnte er sich vor dem Schützener platzieren.

Max Samhaber aus Wien ist Wahl-Neusiedler und gilt als ein großes Talent in der Kite-Surf-Szene. Er schaffte aber nicht den Sprung unter die Top-Ten. | BVZ