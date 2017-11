Mit drei Nachwuchstalenten zwischen 10 und 13 Jahren nahm die Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS) bei der Internationalen SVS-Schwimmen Trophy in Schwechat teil. Julia Grabowski, Emma Hareter und Sara Smarikova brauchten sich vor der Konkurrenz aus Österreich, Ungarn, Slowakei, Italien und Deutschland nicht zu verstecken – im Gegenteil: Die drei Schwimmerinnen setzten sich mit persönlichen Bestzeiten toll in Szene.

Julia Grabowski knackte im Bewerb 100 Meter Brust mit der Zeit von 1:16,26 Minuten gleich zwei Burgenländische Rekorde, nämlich den der Jugend- und der Juniorenklasse. Dafür erhielt sie die Silber-Medaille und einen Startplatz im 400 Meter Lagen-Finale. Dort belegte sie den starken fünften Platz.

Die Jüngste im Team, Sara Smarikova, zeigte vor allem in den Kraul- und Schmetterlingsbewerben auf. Mit einer tollen Zeit holte die 10-jährige Gattendorferin Platz fünf im 100 Meter Freistil-Bewerb.

Emma Hareter zeigte, dass ihre Formkurve nach oben zeigt. Die Illmitzerin belegte über 100 Meter Freistil Rang sechs, über 100 Meter Schmetterling wurde sie Neunte.

Der nächste Wettkampf ist für die SUNS-Athleten und Athletinnen beinahe ein Heimspiel: Am 2. und 3. Dezember finden die Sportunion-Bundesmeisterschaften in Eisenstadt statt.