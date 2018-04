Einmal mehr konnte eines der burgenländischen Schwimm-Aushängeschilder, Elena Guttmann (SV Schwechat), ihr großes Talent und ihre starke aktuelle Form unter Beweis stellen. Bei der ATUS Graz Trophy setzt Elena ihren Erfolgslauf der letzten Wochen fort. und schwamm den anderen Spitzen-Schwimmerinnen reihenweise um die Ohren. Im hochkarätigen Starterfeld, mit Teilnehmern aus sechzehn Nationen, gelang der Weidenerin das Kunststück, in all ihren geschwommenen Bewerben am Stockerl zu stehen.

Nach souveränen Einzügen in die jeweiligen A-Finali gewann sie über 50 und 100 Meter Brust jeweils recht souverän und ungefährdet die Goldmedaille. Im 200 Meter Brust Finale komplettierte sie dann ihre Medaillensammlung mit der „Bronzenen“, also mit dem dritten Platz.

Die Parndorferin Lena Grabowski von der Schwimmunion Neusiedl am See war ebenfalls in Graz am Start. Über die 50 Meter Rücken verpasste sie mit dem vierten Platz nur knapp das Stockerl. Über 200 Meter Rücken deklassierte sie die Konkurrenz und sicherte sich die Goldmedaille. Über die 100-Meter-Rücken-Distanz gesellte sich noch Silber zur Medaillensammlung. Platz acht holte sie über 200 Meter Schmetterling.