Über 700 Starter aus 15 Nationen fanden sich am Wochenende in der Auster in Graz ein, um bei der Internationalen Ströck ATUS Graz Trophy an den Start zu gehen.

Für Elena Guttmann ging es dabei um die Qualifikation für die Junioren-Europameisterschaften im Sommer in Israel.

Das dafür nötige Limit unterbot sie über die 50 Meter Brust-Strecke in 32,75 Sekunden um 18 Hundertstel. Auch über die 100 Meter (1.12,33) und 200 Meter (2.37,22) Brust schwamm sie neue persönliche Bestzeiten und erreicht zudem zwei A- und ein B-Finale.

„Ich war überrascht, dass diese Zeiten schon möglich waren, da ich erst vor drei Wochen die Einnahme von Antibiotika wegen einer hartnäckigen Fiebererkrankung absetzen konnte. Das freut mich natürlich sehr. Jetzt kann ich mich in Ruhe und gezielt auf die Junioren-Europameisterschaften vorbereiten. Dort werde ich natürlich versuchen, meine Leistungen zu bestätigen.“

In Israel trifft sie dann wieder auf viele internationale Bekanntschaften, die sich in den letzten Jahren auf diversen Wettkämpfen gebildet haben.